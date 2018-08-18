«Механик Погодин» отразил третью попытку украинцев попасть на судно
Экипаж задержанного на Украине танкера «Механик Погодин» в третий раз пресек попытку украинской инспекции проникнуть на судно.
На этот раз украинцы вновь не предъявили документов, подтверждающих полномочия для проверки, передает РИА Новости. Инспекция была якобы связана с «неудовлетворительным состоянием судна», соответствующая жалоба поступила от одного из членов экипажа.
Капитан «Механика Погодина» заявил о полной готовности корабля отправиться в Россию и подал третью заявку на отход, однако ответа со стороны властей порта не поступило.
Танкер был остановлен в порту Херсона 10 августа. Поводом для задержания судна стало внесение владельца корабля в санкционные списки Украины. На борту корабля находятся 12 россиян.
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