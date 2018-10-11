«МегаФон» выбрал нового генерального директора

Совет директоров сотового оператора «МегаФон» рекомендовал акционерам избрать генеральным директором Геворка Вермишяна. Он сменит действующего главу компании Сергея Солдатенкова.

Собрание акционеров, где будет решен вопрос о выборе нового гендиректора, назначено на 13 ноября. Известно, что Геворк Вермишян занимался контролем за исполнением стратегии компании, управлял деятельностью «дочек». Сергей Солдатенков на посту генерального директора отвечал за реализацию масштабных инфраструктурных проектов, в том числе относящихся к цифровой экономике, а также взаимодействие с государством и крупными заказчиками.

Информация о том, что Вермишян сменит Солдатенкова на должности гендиректора, появилась в 2017 году. Летом 2018 года глава компании сообщил РБК, что намерен доработать до окончания срока действия контракта, который истекает в начале 2019 года. Содатенков возглавил компанию в 2003 году и проработал на посту до 2012 года, до назначения на пост председателя совета директоров. Его сменил давний партнер Алишера Усманова Иван Таврин.

В 2010 году компания под руководством Солдатенкова обогнала «ВымпелКом» и стала вторым в России оператором по числу абонентов. После ухода Таврина в 2016 году Солдатенков снова занял пост гендиректора.

Количество клиентов «МегаФона» к 30 июня 2018 года насчитывало 75,88 млн человек. Выручка компании за шесть месяцев составила 158,4 млрд рублей. В середине сентября «МегаФон» договорился с Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций о создании совместного предприятия AliExpress Russia.