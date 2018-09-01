«Мегафон» последним отменил плату за входящие звонки в поездках по России

«Мегафон» присоединился к операторам «Вымпелком», Tele2 и МТС и с 1 сентября отменил плату за входящие звонки внутри сети в поездках внутри страны.

«С 1 сентября отменяется плата за все входящие звонки в поездках по России, где присутствует сеть «Мегафона», - сообщили в компании.

Бесплатные входящие вызовы стали доступны всем, кто использует тарифные планы массового рынка, а также корпоративным клиентам на линейке «Управляй!», передает ТАСС.

В марте 2018 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» в связи с завышенными ценами на роуминг внутри сети в поездках по стране.