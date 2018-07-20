Медведей признали стратегически важным ресурсом России
Бурых и гималайских медведей признают стратегически важным ресурсом в России.
Федеральная Служба Безопасности России подготовила соответствующий проект постановления.
Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме косолапых в список стратегических ресурсов вошли также кабарги.
В пояснительной записке к документу говорится, что соответствующие меры должны быть приняты в связи с высокой востребованностью на нелегальных зарубежных рынках, сообщает «360».
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