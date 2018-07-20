Медведей признали стратегически важным ресурсом России

Бурых и гималайских медведей признают стратегически важным ресурсом в России.

Федеральная Служба Безопасности России подготовила соответствующий проект постановления.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме косолапых в список стратегических ресурсов вошли также кабарги.

В пояснительной записке к документу говорится, что соответствующие меры должны быть приняты в связи с высокой востребованностью на нелегальных зарубежных рынках, сообщает «360».