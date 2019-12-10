Медведев утвердил ипотеку под 2%

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки.

Она рассчитана на молодых семей и будет действовать только на Дальнем Востоке. Предусматриваются жилищные займы на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей.

По словам премьер-министра, ситуация с жильем в регионе непростая, так как высокая рыночная ставка не мотивирует местных жителей брать ипотеку. Премьер обратил внимание на то, что льготный кредит должен касаться жилья, предназначенного именно для личного проживания, сообщает Lenta.ru.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в законодательство для введения специальной ипотечной программы.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Там сказано, что необходимо внести изменения в законодательство, предусматривающие «субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья».

Для этих целей будут выделены средства из государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», пишет Russia Today.

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