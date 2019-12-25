Медведев решил бороться с никотиносодержащими смесями

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе - в Сети.

«Оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию. Есть программа по борьбе с курением. Есть запреты, кому продавать, кому не продавать. А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним», — сказал премьер-министр.

Он также поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную продажу такой продукции в магазинах, сообщают «Известия».

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу.

Документ, внесенный группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, в частности, распространяет штрафы за курение табака в запрещенных местах на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Штраф остается прежним: от 500 до 1 тысячи рублей, курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке обойдется нарушителю в 2-3 тысячи рублей.

Кроме этого, законопроект предусматривает санкции за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан — 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц — 30-50 тысяч рублей.

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