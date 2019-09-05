Виктор Медвечук рассказал об обмене пленных России и Украины

Россия и Украина близки к завершению переговоров по обмену задержанными. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Ожидается, что Киев и Москва закончат процедуру обмена до конца недели. В настоящий момент идет согласование списков. Медвечук планирует встречи с российским руководством на Восточном экономическом форуме, но пока не сообщил с кем именно.

Обмен будет по формуле «35 на 35», однако дата пока не согласована. В список в том числе должны войти задержанные в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские моряки.

В Россию могут вернуться Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, похищенные СБУ, а также Евгений Мефедов, которого обвиняли в беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, пишут «РБК».

Ранее президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что темами переговоров стали ситуация в Донбассе и обмен пленными. Политики также договорились продолжить контакты в «нормандском формате».