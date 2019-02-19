Медцентр Елены Малышевой наказали за вопиющие нарушения

Суд в Москве оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой. Росздравнадзор обнаружил, что у пластических хирургов отсутствовало необходимое оборудование, а у некоторых специалистов не было требуемого опыта.

Как пишет «ПолитЭксперт», в кабинете пластического хирурга не хватало негатоскопа, кушетки, хирургического набора, ростомера, холодильника. В палатах не оказалось оборудования для реаниматологов и анестезиологов.

У одного из врачей не было необходимого стажа для работы хирургом. В центре Малышевой не велся журнал врачебной комиссии и отсутствовал план-график ее заседаний.

Клиника находится в Переведеновском переулке в столице. Она оказывает услуги пластической хирургии, а также вакцинации, МРТ-исследований и другие.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проверить клиники пластической хирургии после нескольких случаев смерти пациентов. Причинами часто становились отсутствие нужного оборудования и использование поддельных лекарств.