Медцентр Елены Малышевой наказали за вопиющие нарушения

Медцентр Елены Малышевой наказали за вопиющие нарушения

Суд в Москве оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой. Росздравнадзор обнаружил, что у пластических хирургов отсутствовало необходимое оборудование, а у некоторых специалистов не было требуемого опыта.

Как пишет «ПолитЭксперт», в кабинете пластического хирурга не хватало негатоскопа, кушетки, хирургического набора, ростомера, холодильника. В палатах не оказалось оборудования для реаниматологов и анестезиологов.

У одного из врачей не было необходимого стажа для работы хирургом. В центре Малышевой не велся журнал врачебной комиссии и отсутствовал план-график ее заседаний.

Клиника находится в Переведеновском переулке в столице. Она оказывает услуги пластической хирургии, а также вакцинации, МРТ-исследований и другие.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проверить клиники пластической хирургии после нескольких случаев смерти пациентов. Причинами часто становились отсутствие нужного оборудования и использование поддельных лекарств.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Следующая новость Мясо с «щупальцами» в школьном супе заинтриговало следователей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО