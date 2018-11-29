Преступления врачей передали в ведение спецотделов СКР

Преступления врачей передали в ведение спецотделов СКР

При Следственном комитете России создадут специальные отделы для расследования медицинских ошибок. Преступлениями врачей займутся 28 следователей.

Приказ о создании спецотделов подписал председатель СКР Александр Бастрыкин. В документе говорится об увеличении штатной численности сотрудников Главного следственного управления в Москве и Московской области. Это произойдет за счет создания отделов по расследованию ятрогенных преступлений – врачебных ошибок.

Прежде в структуре СКР не было отделов по ошибкам медиков. Расследованием преступлений в медицинской сфере занимались обычные следователи.

Источник в ведомстве рассказал РБК, что приказ является подготовкой к принятию новых уголовных статей. В июле СК предложил ввести в УК РФ статьи «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи».

В 2016 году Бастрыкин заявлял, что за шесть месяцев в России возбудили 419 уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. Врачей наказывали за причинение смерти по неосторожности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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