За медленную езду по трассам придется платить втридорога

Штраф за остановку на автомагистрали или движение по трассе со скоростью менее 40 километров в час предложили увеличить втрое. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовило Министерство транспорта.

Размер штрафа вырастет с 1 до 3 тыс. рублей, передает Lenta.ru. В пояснении к документу говорится, что инициатива призвана снизить аварийность.

В 2018 году на дорогах «Автодора» погибли 388 человек, 59 из которых скончались при наезде на стоящие в неположенных местах машины. Во всех случаях остановка и стоянка транспортных средств была запрещена, аварии происходили в темное время суток.

Минтранс предложил дополнительно установить на дорогах «Автодора» знаки «Остановка запрещена», а также использовать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.

В 2018 году за 11 месяцев выписали более 80 млн штрафов за превышение скорости на 20-40 километров в час.