Медбрат из Душанбе возглавил палату по кадастру РФ
Новым директором Кадастровой палаты РФ стал уроженец Таджикской ССР Парвиз Тухтасунов. Он назначен министром экономического развития Максимом Орешкиным.
На сайте Росреестра Тухтасунов числится директором ведомства. В его обязанности входят борьба с коррупцией, защита гостайны, взаимодействие с Росреестром, пишет Lenta.ru.
Согласно опубликованным данным, он родился с 1985 году в Душанбе. В 2008 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». Известно также, что с 2006 по 2008 годы Тухтасунов трудился медбратом, а потом восемь лет числился безработным.
В 2016 году он занял должность заместителя директора аппарата управления в ФГБУ «Россельхозземлемониторинг». Спустя пару месяцев Тухтасунов стал советником руководителя Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии