Мать с дочерью упали с третьего этажа при попытке убежать от отца-тирана

Следователи начали проверку после того, как жительница Орехово-Зуевского района с трехлетним ребенком попала в реанимацию, спускаясь по простыне с пятого этажа.

Сотрудники подмосковного СК выяснили, что 15 сентября 25-летняя женщина и ее малолетняя дочь, попытались убежать из квартиры от мужа-тирана. Спускаясь по простыне,на уровне третьего этажа женщина сорвалась и упала на землю вместе с ребенком.

Пострадавших госпитализировали, женщина находится в реанимации, сообщает телеканал «360». В настоящее время криминалисты выясняют обстоятельства инцидента.