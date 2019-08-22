Массовая драка с участием цыган произошла в кузбасском селе

В селе Подгорное Кемеровской области произошла массовая драка с участием цыган. К месту стянуты силы полиции и Росгвардии.

В драке участвовали местные жители, в том числе, цыгане. В полиции заявили, что национальной подоплеки в ней нет, и назвали столкновение русских и цыган «пьяным конфликтом».

В результате драки двое получили ножевые ранения, передает ТАСС. После случившегося около ста человек пришли к дому, где живут цыгане. Жители села хотели устроить самосуд. Цыгане, в свою очередь, вызвали полицию.

Администрация Подгорного намерена провести народный сход после инцидента.

В селе проживают не более 17 цыган, а население составляет около 800 человек.