Массовая драка с участием цыган произошла в кузбасском селе
В селе Подгорное Кемеровской области произошла массовая драка с участием цыган. К месту стянуты силы полиции и Росгвардии.
В драке участвовали местные жители, в том числе, цыгане. В полиции заявили, что национальной подоплеки в ней нет, и назвали столкновение русских и цыган «пьяным конфликтом».
В результате драки двое получили ножевые ранения, передает ТАСС. После случившегося около ста человек пришли к дому, где живут цыгане. Жители села хотели устроить самосуд. Цыгане, в свою очередь, вызвали полицию.
Администрация Подгорного намерена провести народный сход после инцидента.
В селе проживают не более 17 цыган, а население составляет около 800 человек.
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