Массовая драка московских дворников попала на видео
На улице Ефремова в центре Москвы произошла массовая драка дворников.
В рукопашной сошлись десятки человек. Драка попала на видео. На кадрах видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары.
Дворники решили пустить в ход свои рабочие инструменты - ломы и лопаты. О причинах инцидента ничего неизвестно.
Более десяти работников доставили в отделение полиции. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал, сообщает «Рен ТВ».
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