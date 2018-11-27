Машина больше, цена ниже: новая Lada Xray вышла на рынок

АвтоВАЗ начал продажи обновленного хэтчбека Lada Xray. Базовая комплектация автомобиля стала на 40 тыс. рублей дешевле.

Машину увеличили в длину на 25 мм, за счет чего в салоне появилось дополнительное пространство. «Нулевая» комплектация обойдется покупателю в 589,9 тыс. рублей.

Она предусматривает 1,6-литровый бензиновый двигатель, механическую коробку передач. Стандартное оборудование включает две передние подушки безопасности, ЭРУ-ГЛОНАСС, помощь при старте на подъеме, сигнализацию с возможностью дистанционного управления.

Комплектация Classic стоит уже 629,9 тыс. рублей. Она включает возможность регулировки сиденья водителя, кондиционер. Comfort обойдется в 687,9 тыс. рублей. Предусмотрена люксовая комплектация автомобиля – она начинается от 743,9 тыс. рублей, пишут «Известия».

Ранее LADA заняла 48-ое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире. За девять месяцев продажи машин составили 286 тыс. экземпляров.