Для авто Volkswagen, Audi и Skoda стартовала отзывная компания

Для авто Volkswagen, Audi и Skoda стартовала отзывная компания

Три автомобильных бренда объявили об отзыве четырех моделей машин. Речь идет об автомобилях Volkswagen Passat и Golf, Audi A3 и Skoda Octavia.

В частности, в 24 машинах Volkswagen Passat и Golf, проданных в России в этом году, найден значимый дефект. Спинка заднего сиденья в авто может иметь неправильно приваренные крепления подголовника. Это снижает безопасность пассажиров.

Аналогичная проблема обнаружена в 26 машинах Audi A3. Подозрения на неправильную сварку заднего сиденья имеются и у Skoda. Компания отзывает 46 машин модели Octavia для замены каркаса спинки заднего сиденья, рассказывает ФБА «Экономика сегодня».

Собственники машин должны прибыть в офис дилеров в ближайшее время. Работы по ликвидации дефектов будут выполнены бесплатно.

Ранее компания Skoda рассказала о новинках 2019 года, которые привезет в Россию. Чешский бренд объвил о выпуске обновленного Superb и кроссовера Karoq.

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