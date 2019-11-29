РБК и Mash обвинили в распространении фейк-ньюс

Роскомнадзор представил список интернет-ресурсов, которые якобы распространяют фейковые новости.

В перечень попали информационные источники, которые были упомянуты в направленных РКН документах генпрокуратуры более двух раз, отметили в ведомстве.

Всего в список «распространителей липовых новостей» были включены 27 интернет-страниц. Среди них: сообщества «Типичный Дзержинск», «Подслушано Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач» и «Подслушано Братск», а также Газета.Ru, РБК и PostNews.

Претензии к этим группам касаются сообщений о наводнении в Иркутской области, а также о ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где после взрывов на складе боеприпасов в июне этого года пострадали 89 человек.

Напомним, законы об оскорблении власти и распространении фейковых новостей выступили в силу 29 марта 2019 года. Максимальный штраф за неуважение к власти составляет 300 тыс. рублей.

Опрос «Левада-центра» показал, что 64% россиян считают, что закон был принять с целью не допускать критики власти.

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