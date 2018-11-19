Маршрутные такси стали для россиян воплощением ужаса
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что жители Москвы и Петербурга очень опасаются маршрутных такси как вида общественного транспорта. Более 59% жителей данных городов назвали маршрутки самым опасным видом транспорта России.
В целом же, по стране, с этим утверждением согласно 47% россиян. Около трети респондентов (31%) объяснили свои опасения при передвижении на маршрутке авариями по вине водителя.
Кроме того, 38% респондентов считают наиболее опасным видом транспорта самолет. Почти четверть опрошенных (23%) — междугородний автобус, 17% — наземный городской транспорт.
Опрос проведен среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет, отмечает РИА «Новости».
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