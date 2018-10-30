Маркетолог России №1 посетил столичный «Физтехпарк»

В московском «Физтехпарке» прошла съемка бизнес-блога «Цель» с ведущим шоу-маркетологом №1 в России Игорем Манном и основателем стартапа по подбору отделочных материалов Houselike.

Основная идея проекта «Цель» - это бизнес анализ проекта приглашенного гостя, которым в этот раз стал Houselike.ru

В ходе живого общения с признанным маркетологом стартапы и бизнес получают профессиональный фидбэк, получают важные советы по улучшению своих главных бизнес-показателей и ставят себе цели на 30 дней.


Игорь Манн (слева)

При этом с гостем заключается пари – если те добьются планируемого роста, Игорь Манн дарит им свои лучшие книги по бизнесу, а если нет - то тогда уже сам клиент дарит маркетологу ценный приз.

Съемки проводились под продюсерским Youtube-центром ShowCast Media и Miras Film Production.

«Физтехпарк» — технопарк высоких технологий, созданный при поддержке Минкомсвязи РФ и Правительства Москвы.

Его цель — помочь молодым компаниям сделать первые шаги на технологическом рынке.

Главная задача «Физтехпарка» — собрать на своей площадке пул перспективных стартапов в области IT и высоких технологий и обеспечить им все условия для быстрого развития и завоевания рынка.

Располагается «Физтехпарк» в Москве, Долгопрудненское шоссе, д.3.

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