Марка Opel вернулась в Россию спустя четыре года
В России начались продажи новых моделей Opel. Компания ушла с российского рынка в 2015 году.
Продажи осуществляет компания PSA Peugeot Citroen. С сегодняшнего дня немецкие машины поступили в автосалоны в Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе, передает ТАСС.
На первых порах в России будут продавать кроссовер Grandland X с завода в Айзенхане и пассажирский микроавтобус Zafira Life, выпуск которого налажен в Калуге.
Ранее сообщалось об уходе из России Ford. Перед прекращением выпуска машин в России компания объявила распродажу авто.
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