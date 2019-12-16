Марка Opel вернулась в Россию спустя четыре года

В России начались продажи новых моделей Opel. Компания ушла с российского рынка в 2015 году.

Продажи осуществляет компания PSA Peugeot Citroen. С сегодняшнего дня немецкие машины поступили в автосалоны в Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новогороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе, передает ТАСС.

На первых порах в России будут продавать кроссовер Grandland X с завода в Айзенхане и пассажирский микроавтобус Zafira Life, выпуск которого налажен в Калуге.

Ранее сообщалось об уходе из России Ford. Перед прекращением выпуска машин в России компания объявила распродажу авто.

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