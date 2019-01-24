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Марию Захарову предложили сделать ведущей «Дома-2»

Марию Захарову предложили сделать ведущей «Дома-2»

Официального представителя МИД России Марию Захрову предложили перевести на работу в «Дом-2». С такой инициативой выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Он восхитился мастерством Захаровой и отметил, что ее следует «продвигать дальше в этом направлении». На место официального представителя МИД Чубайс предложил перевести ведущую и певицу Ольгу Бузову, пишет РБК.

«Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет», - отметил глава корпорации.

Захарова ответила на предложение Чубайса в Facebook. «Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит «Дом-2», - написала она.

Ранее Чубайс и Захарова сцепились в соцсетях на почве слов главы «Роснано» о том, что Россия – «энергорасточительная» страна, а ее граждане живут «бедно или очень бедно». Захарова парировала, что Россия – богатейшее государство. В итоге Чубайс признал победу Захаровой, а та – его «капитуляцию».

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Места: Россия
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