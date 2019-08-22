Мария Захарова исполнила лезгинку на форуме в Пятигорске
На молодежном форуме «Машук-2019» официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку. Это произошло на мастер-классе по исполнению национального кавказского танца.
Под аплодисменты Захарова вышла в центр круга и станцевала в паре с профессиональным танцором, передает телеканал «360».
Форум «Машук» проходит в Пятигорске с 9 по 30 августа. В этом году мероприятие организовано в десятый раз. Цели форума – организация диалога молодежи Северного Кавказа с представителями власти, бизнеса, культуры, спорта, а также формирование межрегиональных проектных команд.
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