Мария Максакова готова приехать в Россию

Мария Максакова готова приехать в Россию

фото:Pravo.ru

Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова, покинувшая Россию в 2016 году, готова вернуться в Россию с выступлениями.

В интервью украинскому журналисту Евгению Киселеву Максакова сообщила, что неловкость перед украинскими вдовами стала препятствием для посещения России. Ранее плохие отношения между двумя странами не позволяли ей работать в РФ, но теперь она видит улучшения в этом вопросе.

По словам артистки, раньше ей не хотелось развлекать россиян, но сейчас она видит, что отношения начинают улучшаться. Поэтому певица считает, что может выступить в России, пишут «Известия».

Ранее вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в суде заявила, что к убийству супруга не причастен ее экс-муж Владимир Тюрин. Следствие удивилось новой позиции Максаковой, потому как раньше она Тюрина не оправдывала.

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