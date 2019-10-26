Мария Бутина вернулась в Россию
Самолет с россиянкой Марией Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
Девушка вернулась в Россию рейсом SU 111, передает РИА «Новости». В США она отбыла 18-месячный тюремный срок.
Напомним, Марию Бутину в США задержали 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позднее она признала свою вину. Это дело вызвало широкий общественный и политический резонанс.
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