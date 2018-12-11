Мария Бутина призналась Штатам в работе на чиновника из РФ

Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, готова признаться в сговоре с целью работы иностранным агентом на российского чиновника. Следующее заседание суда по ее делу состоится 12 декабря.

Россиянка готова сотрудничать со следствием и призналась, что договорилась с неназванным американцем и российским чиновником действовать в США, не уведомив генпрокурора страны.

Американцем предположительно был политический активист Пол Эриксон, а российским чиновником мог являться экс-сенатор Александр Трошин. Бутина некоторое время работала его помощницей. 30 ноября Трошин стал заместителем главы Центробанка и покинул Совет Федерации.

Наказание по статье о сговоре предусматривает лишение свободы сроком на пять лет, пишет РБК. Родные Бутиной не подтвердили информацию о заключении сделки со следствием.

Россиянку задержали в июле. Она подозревается в работе иностранным агентом без лицензии и вторжение в политику Штатов с целью продвижения российских интересов.