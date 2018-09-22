Для Марии Бутиной смягчили условия содержания в тюрьме США

Россиянку Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме Александрии. Об этом сообщили в посольстве России в США.

«Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания», - заявили в посольстве.

По данным дипредставительсва, для Бутиной завершился 35-дневный срок «административной сегрегации» (изоляции), который обычно применяется к «матерым уголовникам». Теперь россиянка может прогуливаться на свежем воздухе, общаться с заключенными, посещать спортзал, передает «Интерфакс».

Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне. Штаты обвиняют россиянку в организации деятельности в качестве иностранного агента без необходимой регистрации и в сговоре с целью работы иноагентом. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.