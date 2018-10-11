Малообеспеченным россиянам предложат «альтернативную ипотеку»

Для россиян, которые имеют низкие заработки и не могут обслуживать ипотечные кредиты, необходимо разработать другие механизмы улучшения жилищных условий. С таким предложением выступил гендиректор АО «Дом.рф» Александр Плутник.

«Для социальной категории граждан надо предлагать альтернативные механизмы улучшения жилищных условий», - сказал он, выступая на парламентских слушаниях 11 октября. Плутник отметил, что ипотека несет определенные риски для незащищенных слоев населения.

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская поддержала инициативу Плутника и добавила, что 40% населения нуждаются в жилье, однако они не могут участвовать в ипотечных программах, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

Ранее в Минстрое заявили, что в случае повышения реальных доходов россиян и сохранения инфляции на уровне 4% ставка по ипотеке к 2024 году составит 7,9%.

Согласно данным ЦБ, с января по июль 2018 года банки выдали гражданам России ипотечные кредиты на сумму 1 трлн 555,7 млрд рублей. Этот показатель на 68% выше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

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