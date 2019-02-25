Малообеспеченные пенсионеры в России получат доплаты

Малообеспеченные пенсионеры в России получат доплаты

Малообеспеченные пенсионеры в России получат социальные доплаты сверх прожиточного минимума. Новая норма предусмотрена соответствующим законопроектом.

Это станет возможно за счет того, что сумму ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и индексации пенсий исключат из подсчета общего размера материального обеспечения пенсионера. Сейчас социальная доплата возможна в случае, когда общая сумма материального обеспечения ниже величины прожиточного минимума.

Выплаты начислят за январь и февраль, получить их пенсионеры смогут с июля, пишет ТАСС.

На несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не получают доплату до уровня прожиточного минимума из-за индексированных пенсий или ЕДВ, указал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

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Места: Россия
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