«Мало не покажется»: в Крыму ждут провокаций Киева в декабре

«Мало не покажется»: в Крыму ждут провокаций Киева в декабре

Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом после окончания срока военного положения, который истекает 25 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пообещал, что Россия не допустит нарушения прав жителей полуострова. «Он (президент Украины – прим.) получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы», - сказал Лавров.

По информации главы российского МИДа, подготовка ведется украинским лидером Петром Порошенко вместе с западными «кураторами». Ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности и не переводить их в полномасштабную войну, уточнил Лавров в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что жители Украины хотят нормализации отношений с Россией и «желают избавиться от этого позорного режима».

Отношения между странами обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три украинских корабля незаконно пересекли госграницу России. В ответ пограничники открыли огонь. Экипаж из 24 человек был задержан. В ответ Киев ввел военное положение и запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Россияне «проедают» почти треть своего бюджета

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО