Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом после окончания срока военного положения, который истекает 25 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пообещал, что Россия не допустит нарушения прав жителей полуострова. «Он (президент Украины – прим.) получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы», - сказал Лавров.

По информации главы российского МИДа, подготовка ведется украинским лидером Петром Порошенко вместе с западными «кураторами». Ему советуют поддерживать боевые действия малой интенсивности и не переводить их в полномасштабную войну, уточнил Лавров в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что жители Украины хотят нормализации отношений с Россией и «желают избавиться от этого позорного режима».

Отношения между странами обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три украинских корабля незаконно пересекли госграницу России. В ответ пограничники открыли огонь. Экипаж из 24 человек был задержан. В ответ Киев ввел военное положение и запретил въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.