Малайзия призывает приостановить суд по сбитому МН17

В Малайзии призвали приостановить суд по делу о сбитом в небе над Донабассом в 2014 году Boeing МН17. Об этом заявил глава «Международного движения за справедливый мир» Чандра Музаффар.

Он считает, что Россия не имеет отношения к происшествию и собирается через премьер-министра страны повлиять на власти Нидерландов, которые инициировали судебный процесс.

«Мы должны не дать этому произойти», — приводит его слова Газета.ру.

Самолет малайзийских авиалиний потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек. Следствие считает, что самолет сбили российским ЗРК «Бук». В июне 2019 года международные следователи объявили имена четырех подозреваемых, среди которых трое россиян и один украинец.