Малайзия будет закупать российские самолеты назло Европе

Малайзия намерена отказаться от закупок самолетов в Европе и покупать их у России из-за планов Евросоюза ограничить экспорт пальмового масла.

«Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши»,— заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, пишет ТАСС.

По словам премьер-министра, если ЕС снижает импорт малазийских товаров, то «мы сделаем тоже самое».

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Москва и Куала-Лумпур обсуждают поставку самолетов МиГ-35 и Як-130. Позднее стало известно, что страны подписали «мягкий» контракт на поставку десяти самолетов МС-21.