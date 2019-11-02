Малайзия будет закупать российские самолеты назло Европе
Малайзия намерена отказаться от закупок самолетов в Европе и покупать их у России из-за планов Евросоюза ограничить экспорт пальмового масла.
«Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши»,— заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, пишет ТАСС.
По словам премьер-министра, если ЕС снижает импорт малазийских товаров, то «мы сделаем тоже самое».
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Москва и Куала-Лумпур обсуждают поставку самолетов МиГ-35 и Як-130. Позднее стало известно, что страны подписали «мягкий» контракт на поставку десяти самолетов МС-21.
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