В Малайзии задержали корабль с россиянином
В территориальных водах Малайзии задержан сухогруз New Orion, на борту которого находятся 22 гражданина Украины и один россиянин.
«По информации, полученной посольством из Агентства по охране морских границ Малайзии, 21 ноября в 14:30 по местному времени в малайзийских территориальных водах задержан сухогруз New Orion (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и одного гражданина России. Причиной задержания судна послужило отсутствие разрешения на якорную стоянку. Проводятся следственные действия», — сообщается на странице посольства РФ в Куала-Лумпуре в Facebook.
Посольство следит за развитием ситуации.
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