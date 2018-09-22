Максим Орешкин: рост женской занятости в РФ увеличит ВВП

Россия может обогнать Германию по размеру экономики в случае, если в стране активизируется женский бизнес. Об этом заявил министр экономики Максим Орешкин в ходе Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

По его словам, рост женской занятости с 57% до 61% мог бы увеличить ВВП на 4%.

Чтобы привлечь женщин России к труду, планируется увеличить число мест в детских садах, запустить программы переобучения в период пребывания в декретном отпуске и сократить список профессий, куда не разрешается принимать на работу женщин, в частности, разрешить им работать водителями большегрузов, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время Россия занимает 71 место среди 144 стран по индексу гендерного неравенства. В РФ сохраняется дискриминация в оплате труда: в среднем женщины получают на треть меньше мужчин.