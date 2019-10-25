В Макгрегора кинули бутылку в московском отеле (видео)

В бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора во время открытой тренировки в московском отеле «Ритц Карлтон» бросили пластиковую бутылку.

Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в Instagram журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Это тебе за моих братьев», — крикнул на английском неизвестный, которого через несколько секунд задержала охрана. Макгрегор увернулся от летящего предмета и, как ни в чем не бывало, продолжил общаться с прессой.

Поводом для подобного жеста могло послужить очередное нелицеприятное всказывание спортсмена о родине российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, которому Макрегор проиграл в прошлом году.

На пресс-конференции накануне ирландский боец заявил, что «дагестанцы бегут и боятся»: «Мы это видим в Хабибе. Он даже убежал с пресс-конференции в Москве. Где он сейчас?»

После этого, пишет URA.RU, к отелю, в котором остановился ирландец, прибыла группа кавказцев и простояла там до ночи.

Напомним, в октябре 2018 года Макгрегор проиграл в бою против Нурмагомедова на турнире UFC в Лас-Вегасе. Ирландский боей вынужден был сдаться после удушающего приема со стороны соперника в четвертом раунде.