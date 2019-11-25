Mail.ru Group запускает единую систему авторизации для сервисов

Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID для своих сервисов. В ближайшую неделю к ней подключат Delivery Club, «Ситимобил», голосовой помощник «Маруся» и маркетплейс аптечных товаров «Все аптеки».

Как уточнили в пресс-службе компании, позднее с помощью Mail ID можно будет авторизоваться в других проектах Mail.ru Group и ее внешних партнеров.

В первое время для создания идентификатора Mail ID пользователю необходимо будет указывать номер телефона или адрес электронной почты. Позже это также можно будет сделать через аккаунт во «В контакте» или в «Одноклассниках».

При этом те, кто уже зарегистрировался в отдельных продуктах Mail.ru Group, смогут продолжить использовать свои действующие учетные записи, пишут «Ведомости».

Ранее компания запустила единую подписку Combo на свои и партнерские сервисы. Она предлагает скидки в Delivery Club, «Ситимобил», «Перекрестке», YouDrive и других проектах.

Читайте нас в мобильном приложении