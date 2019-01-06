Жертвам «газового кошмара» в Магнитогорске подняли выплаты

Глава Челябинской области Борис Дубровский распорядился увеличить региональные выплаты потерпевшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей. Прежний объем помощи составлял 66 млн рублей.

Суммы выплат выросли почти на 41%. Региональные власти, согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева от 5 января, также выступят в качестве операторов федеральных выплат, пишет «Интерфакс».

Ранее Дубровский утвердил суммы региональных выплат пострадавшим в результате взрыва газа в доме Магнитогорска. Членам семей погибших выплатят 1 млн рублей, гражданам, получившим тяжелый или средний вред здоровью – 400 тыс. рублей, за легкий вред здоровью – 200 тыс. рублей. Жильцы, утратившие имущество, получат от 50 до 500 тыс. рублей.

Напомним, утром 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд одного из жилых панельных домов в Магнитогорске. В результате трагедии погибли 39 человек.