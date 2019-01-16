Дом в Магнитогорске расселят по приказу Владимира Путина

Дом в Магнитогорске расселят по приказу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин распорядился расселить пострадавший в результате взрыва газа дом в Магнитогорске. По предварительным расчетам, это обойдется в сумму более 1 млрд 300 млн рублей.

Президент рассказал, что с просьбой о расселении к нему обратились жильцы дома. Несмотря на заключение экспертизы, Путин дал распоряжение губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить многоэтажку.

«Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье», - сказал глава государства.

Он попросил выполнить поручение в кратчайшие сроки. Финансировать расселение будут из трех источников, включая региональный и федеральный бюджеты, а также Магнитогорский металлургический комбинат, передает «Интерфакс».

Взрыв газа в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате обрушился подъезд 10-этажного жилого дома. Трагедия унесла жизни 39 человек. После экспертизы дом признали пригодным для проживания. Планировалось снести два подъезда и разделить дом на два отдельных здания.

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