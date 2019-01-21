Магнитогорск накрыла волна сообщений о заложенных бомбах

Социльные учреждения Магнитогорска получили письма на электронную почту с угрозами взрыва. К расследованию инцидента подключилась ФСБ.

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в городские больницы, школы и торговые центры. Администрация города объяснила рассылку попыткой дестабилизировать ситуацию в Магнитогорске и призвала жителей не паниковать.

Письмо с угрозой взрыва, в частности, поступило в школу № 62. В результате всех учеников образовательного учреждения эвакуировали.

Аналогичное сообщение поступило в городскую больницу № 1. Очевидцы отмечают, что пациентов в срочном порядке отправляют домой. В самой больнице рассказали РБК, что никого не эвакуировали.

Ранее сообщалось, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в жилом доме Магнитогорска 31 декабря. В результате трагедии погибли 39 человек. В СКР приоритетной версией называют взрыв бытового газа.