Читай-город






Магнитогорск накрыла волна сообщений о заложенных бомбах

Магнитогорск накрыла волна сообщений о заложенных бомбах

Социльные учреждения Магнитогорска получили письма на электронную почту с угрозами взрыва. К расследованию инцидента подключилась ФСБ.

Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в городские больницы, школы и торговые центры. Администрация города объяснила рассылку попыткой дестабилизировать ситуацию в Магнитогорске и призвала жителей не паниковать.

Письмо с угрозой взрыва, в частности, поступило в школу № 62. В результате всех учеников образовательного учреждения эвакуировали.

Аналогичное сообщение поступило в городскую больницу № 1. Очевидцы отмечают, что пациентов в срочном порядке отправляют домой. В самой больнице рассказали РБК, что никого не эвакуировали.

Ранее сообщалось, что террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в жилом доме Магнитогорска 31 декабря. В результате трагедии погибли 39 человек. В СКР приоритетной версией называют взрыв бытового газа.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость В Таганроге «помогли» бедной семье пособием в 47,5 рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО