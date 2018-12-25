Люксовые седаны Aurus запустят в серию с 2020 года

Автомобили Aurus начнут собирать не штучно, а массово с 2020 года. В перспективе в России будут выпускать до 5 тыс. машин в год, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Производство разместят в особой экономической зоне «Алабуга» на предприятии Sollers. В проекте примет участие компания из ОАЭ Tawazun. Минпромторг надеется, что там не только будут продавать российские автомобили, но и собирать.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, проблем со спросом у Aurus не будет. Выбор предприятия тоже неслучаен: завод Sollers в ОЭЗ «Алабуга» может изготавливать любые версии автомобилей. Предприятие способно выпускать до 120 тыс. автомобилей в год.

Хазанов пояснил «ПолитЭксперту», что за счет использования российских комплектующих и льгот стоимость люксового автомобиля будет на 10-20% ниже иностранных аналогов.

Машины Aurus – автомобили класса «люкс» для первых лиц государства, входящие в проект «Кортеж». Он включает лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Стоимость авто будет начинаться от 10 млн рублей.