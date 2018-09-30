Льюис Хэмилтон в пятый раз победил в Гран-при России «Формулы-1»
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в пятый раз одержал победу в Гран-при России.
На финише Хэмилтон обогнал финна Валлтери Боттаса, тот в итоге стал вторым. Третье место занял немец Себастьян Феттель на Ferrari.
Mercedes выиграл пять гонок из пяти прошедших в Сочи, пишет РБК.
Российский пилот Сергей Сироткин стал 18-ым. Он обогнал лишь двух членов команды Toro Rosso – француза Пьера Гасли и новозеландца Брендона Хартли.
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