Льюис Хэмилтон в пятый раз победил в Гран-при России «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон в пятый раз одержал победу в Гран-при России.

На финише Хэмилтон обогнал финна Валлтери Боттаса, тот в итоге стал вторым. Третье место занял немец Себастьян Феттель на Ferrari.

Mercedes выиграл пять гонок из пяти прошедших в Сочи, пишет РБК.

Российский пилот Сергей Сироткин стал 18-ым. Он обогнал лишь двух членов команды Toro Rosso – француза Пьера Гасли и новозеландца Брендона Хартли.