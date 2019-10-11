Люди в масках украли миллион у букмекеров

Двое злоумышленников украли из букмекерской конторы на юго-западе Москвы более 1 миллиона рублей.



Воры были в масках и угрожали работникам заведения оружием. Согласно заявлению столичного главка полиции, они скрылись.



Инцидент произошел на проспекте Вернадского. Теперь правоохранители возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ – «Разбой», передает «РИА Новости».



Ранее от воров пострадали и знаменитые актеры. У Федора Бондарчука и Евгения Миронова прямо на съемочной площадке украли мобильные телефоны.