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«Любят рабство»: Виктор Ющенко охарактеризовал россиян

«Любят рабство»: Виктор Ющенко охарактеризовал россиян

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне «не любят свободы» и «не стремятся к демократии». Он отметил, что российский лидер Владимир Путин «делает Россию неэффективной и бесперспективной».

По мнению Ющенко, россияне «любят рабство» и «хотят царя». Критикуя граждан России, политик привел цитату писателя Алексея Толстого: «Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. А есть Русь тайги — вот мы говорим про эту Русь».

Экс-лидер Украины упрекнул Владимира Путина в «плохой работе для 143 млн россиян», пишет РБК. Он заверил, что при нынешнем политическом режиме Россия не сможет остаться в действующих географических границах.

Ранее бывший украинский лидер сравнил жителей Донбасса и Украины, отметив, что первые напоминают граждан гитлеровской Германии.

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