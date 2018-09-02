Любитель селфи упал с моста в Москве

В Москве 17-летний юноша упал с моста при попытке сделать селфи. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Большом Каменном мосту, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В полицию поступила телефонограмма из больницы о госпитализации подростка с телесными повреждениями в результате падения с моста.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

Ранее в Москве 28-летний мужчина упал с крыши четырехэтажки при попытке сделать селфи. Он получил многочисленные переломы и разрывы внутренних органов.