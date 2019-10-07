Любимый напиток персонажей Ремарка начнут делать в России

В 2020 году винзавод в Ставропольском крае начнет выпускать кальвадос – крепкий яблочный бренди, получаемый в результате перегонки сидра. О его существовании во многих странах, в том числе и России, узнали благодаря роману Эриха Марии Ремарка.

Производством кальвадоса займется завод «Прасковейское». Начальник производственной лаборатории предприятия Наталья Алимова рассказала РИА Новости, что напиток выпускали и раньше, но около 10 лет назад перестали из-за ориентации на другой алкоголь. Кальвадос поступит в продажу в 2021 году.

Для производства напитка завод приобретет оборудование для обработки яблок и смонтирует его уже весной 2020 года. «С лета начнем производство», - сказала Алимова.

По технологии, яблоки сначала перерабатывают в виноматериал, затем закладывают его в дубовые бочки и выдерживают порядка 6 месяцев.

Родина кальвадоса – французская Нормандия. Напиток делают из яблок или груш. В России о нем узнали из романа Ремарка «Триумфальная арка», герои которого постоянно употребляли кальвадос.