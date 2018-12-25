«Любимый клиент» поставил под угрозу работу «Останкино»

Телецентр «Останкино» потребовал от «Первого канала» через суд вернуть накопленные долги. Задолженность клиента поставила под угрозу работу телецентра.

24 декабря «Останкино» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Первому каналу» о взыскании долгов на сумму около 164 млн рублей.

По словам представителя истца, задолженность канала достигла критической отметки, что «ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний». Вместе с тем он отметил, что «Первый канал» - «важнейший, если хотите, любимый клиент».

Телецентр намерен вернуть долги за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Иски поданы по долгам за июль. Общая же задолженность телеканала составляет более 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Еще 11 исков поданы к главному подрядчику «Первого канала» - группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Требования о взыскании долгов на сумму 39,9 млрд рублей суд удовлетворил в декабре.

«Первый канал» испытывает трудности с 2014 года. Для стабилизации финансового положения каналу требуется господдержка в размере 6,5 млрд рублей в 2018-2021 годах и по 5 млрд в 2022-2022 годах. Известно, что в 2017 году каналу выделили около 8 млрд рублей субсидий, в 2018 – 3,5 млрд.