«Любимый клиент» поставил под угрозу работу «Останкино»

«Любимый клиент» поставил под угрозу работу «Останкино»

Телецентр «Останкино» потребовал от «Первого канала» через суд вернуть накопленные долги. Задолженность клиента поставила под угрозу работу телецентра.

24 декабря «Останкино» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к «Первому каналу» о взыскании долгов на сумму около 164 млн рублей.

По словам представителя истца, задолженность канала достигла критической отметки, что «ставит под угрозу работу телецентра, отвечающего за эфир и производство не только «Первого», но и более ста телекомпаний». Вместе с тем он отметил, что «Первый канал» - «важнейший, если хотите, любимый клиент».

Телецентр намерен вернуть долги за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Иски поданы по долгам за июль. Общая же задолженность телеканала составляет более 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Еще 11 исков поданы к главному подрядчику «Первого канала» - группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга. Требования о взыскании долгов на сумму 39,9 млрд рублей суд удовлетворил в декабре.

«Первый канал» испытывает трудности с 2014 года. Для стабилизации финансового положения каналу требуется господдержка в размере 6,5 млрд рублей в 2018-2021 годах и по 5 млрд в 2022-2022 годах. Известно, что в 2017 году каналу выделили около 8 млрд рублей субсидий, в 2018 – 3,5 млрд.

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