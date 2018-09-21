В Люберцах построили жилой дом с портретом Виктора Цоя
Семиэтажная новостройка на 7,6 тысячи квадратов появилась в люберецком ЖК «Томилино» Московской области.
Строение вмещает 56 студий, 56 однокомнатных и 28 двухкомнатных квартир.
На фасаде здания - портрет Виктора Цоя и цитата из «Звезды по имени Солнце», передает «Подмосковье сегодня».
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