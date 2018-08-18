В Люберцах открылся второй сырный фестиваль
В Люберцах открылся второй сырный фестиваль. На нем представлена продукция 30 сыроварен из Москвы, Московской области и других регионов России.
Мероприятие проходит в парке «Наташинские пруды». Гости фестиваля могут приобрести здесь сыры по ценам, ниже рыночных, рассказал интернет-порталу «Подмосковье сегодня» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Три лучших сыроварни наградили дипломами. Ими стали сыроварня «Золотая Адыгея», «Истринская сыроварня» Олега Сироты и «Сыр &Beer».
Для посетителей праздника состоялся мастер-класс известного шеф-повара Мирко Дзаго. Он приготовил брускетту со страчателлой и яблочный торт с икрой из виски и сыром.
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