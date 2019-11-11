На Украине решили отказаться от электроэнергии РФ

На Украине решили отказаться от электроэнергии РФ

фото: Dsnews.ru

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Однако, Ляшко отметил, что пока не знает, как решение будет реализовано на практике: за счет внесения изменений в законодательство, постановлением украинского правительства или каким-нибудь другим образом.

По словам политика, из-за «российской экспансии» на украинский энергетический рынок страна потеряла несколько миллиардов гривен, «Russia Today».

Олег Ляшко известен своими антироссийскими высказываниями. Ранее, узнав о проведении телемоста между Россией и Украиной, он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой собрать Совет национальной безопасности (СНБО) и очистить украинские каналы от «влияния Кремля».

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!