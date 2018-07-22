Лучший парк Подмосковья получил приз в 14 миллионов рублей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награду победителю конкурса «Парки Подмосковья». Лучшим признан парк культуры и отдыха «Пехорка» в Балашихе.
За победу он удостоился премии в размере 14 млн рублей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Планировка парка учитывает интересы всех возрастных групп. В «Пехорке» установлены детская и сценическая площадки, построены роллердром и скейтпарк, действует пункт проката веломобилей, электромобилей и гидроскутеров.
Всего в конкурсе принимали участие 75 парков в 44 муниципальных районах.
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