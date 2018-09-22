Лучший игрок ЧМ-2018 получил тюремный срок за неуплату налогов
Футболист мадридского клуба «Реал» Лука Модрич, ставший лучшим игроком на Чемпионате мира в России, получил восемь месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 1,4 млн евро за неуплату налогов.
Оказалось, что спортсмен в течение двух лет скрывал доходы за имиджевые права, переводя деньги через компанию в Люксембурге «Ивано», названную в честь сына. Руководителем фирмы была супруга Модрича.
Футболист признал вину и пошел на сделку со следствием, сообщает телеканал «360». Большую часть штрафа он уже заплатил, остался долг в размере 400 тысяч.
Ранее за неуплату налогов был наказан Криштиану Роналду. Он заплатил штраф в размере 16,7 млн евро.
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